Влада РФ цього року скасувала пропагандистську акцію Безсмертний полк, яка зазвичай відбувалася 9 травня. Ймовірно, рішення ухвалили, щоб не демонструвати масштаби втрат у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство звертає увагу, що Росія щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який використовує для виправдання агресії: що начебто вторгнення в Україну “аналогічне радянському досвіду у Другій світовій війні”.

18 квітня 2023 року російські пропагандистські ЗМІ оголосили про скасування цього року так званих маршів пам’яті Безсмертний полк начебто “з міркувань безпеки”.

Відомство нагадує, що перед скасуванням акції засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин публічно поставив під сумнів, чи є в Україні “нацисти”, що суперечить виправданню війни, яке вигадали в Кремлі.

Російська влада продовжує спроби об’єднати своє населення довкола міфів про 1940-і роки, констатує розвідка. Наприклад, 12 квітня пропагандистське агентство РИА Новости повідомило про начебто “унікальні” документи з архівів ФСБ, які “свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тис. поляків під час Катинської різанини 1940 року”.

