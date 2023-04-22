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Росія
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В РФ скасували акцію Безсмертний полк через масштаби втрат в Україні – розвідка Британії

Акція Безсмертний полк у РФ
Фото: Getty Images

Влада РФ цього року скасувала пропагандистську акцію Безсмертний полк, яка зазвичай відбувалася 9 травня. Ймовірно, рішення ухвалили, щоб не демонструвати масштаби втрат у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство звертає увагу, що Росія щосили намагається зберегти послідовність у ключовому наративі, який використовує для виправдання агресії: що начебто вторгнення в Україну “аналогічне радянському досвіду у Другій світовій війні”.

18 квітня 2023 року російські пропагандистські ЗМІ оголосили про скасування цього року так званих маршів пам’яті Безсмертний полк начебто “з міркувань безпеки”.

– Насправді влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники підкреслять масштаб нещодавніх втрат РФ, – зазначили в розвідці.

Відомство нагадує, що перед скасуванням акції засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин публічно поставив під сумнів, чи є в Україні “нацисти”, що суперечить виправданню війни, яке вигадали в Кремлі.

Російська влада продовжує спроби об’єднати своє населення довкола міфів про 1940-і роки, констатує розвідка. Наприклад, 12 квітня пропагандистське агентство РИА Новости повідомило про начебто “унікальні” документи з архівів ФСБ, які “свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тис. поляків під час Катинської різанини 1940 року”.

Насправді ж відповідальність за цей злочин несе попередник ФСБ – НКВС. Розвідка нагадує, що в 2010 році Держдума РФ офіційно засудила радянського диктатора Йосипа Сталіна за наказ про вбивства.

В Росії скасовують військові паради до 9 травня, пояснюючи це “проблемами з безпекою”. Парад скасували і в тимчасово окупованому Криму.

9 Травня, Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія
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