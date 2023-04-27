Росії вистачить коштів щонайменше на рік війни – секретні документи

В умовах посилення санкцій, Росія зможе фінансувати війну проти України як мінімум ще рік.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на секретні документи Пентагону, які нещодавно злили в мережу.

В документах нібито йдеться, що розвідка США фіксує стурбованість російських олігархів економічною ситуацією в країні, але також і поступову їх адаптацію до санкцій.

– Хоча деякі представники російської економічної еліти можуть бути не згодні з курсом країни щодо України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна, – пише видання.

Зазначається, що покривати витрати, які постійно зростають, Кремль вирішив шляхом підвищення податків для великого бізнесу і витрачання запасів так званого “суверенного фонду добробуту”. Водночас бізнес поступово адаптується до санкцій, вибудовуючи нові ланцюжки імпорту.

Нагадаємо, Європейський Союз обговорює одинадцятий пакет санкцій проти Росії, зокрема заборону на імпорт нафти трубопроводами та алмазів.

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