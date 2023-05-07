Є загроза вибуху та великий стовп диму: у Москві масштабна пожежа через будматеріали

У Москві знову сталася пожежа. Цього разу вогонь охопив територію будмайданчика ЖК Нове Очаково у західній частині столиці РФ.

Очевидці публікують у соціальних мережах кадри величезного стовпа чорного диму.

Російські пропагандистське видання MK.ru повідомило, що, за попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння будівельного сміття.

Головне управління МНС у Москві теж повідомило, що пожежа сталася через будівельні матеріали, які спалахнули на будмайданчику. Вогонь охопив 40 квадратів.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місце пожежі виїхали екстрені служби російської столиці.

Видання 360 з посиланням на джерело пише, що на місці події виникла загроза вибуху.

4 травня у Москві в районі Царицино спалахнула масштабна пожежа в адміністративній двоповерховій будівлі.

У квітні у Підмосков’ї сталася масштабна пожежа у цеху з утилізації відходів. Тоді все навколо оповило густим їдким димом. А в самій Москві сталася пожежа в одній із будівель Міноборони РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.