У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів

Російські пабліки повідомляють про сильну пожежу в місті Дятьково Брянської області РФ. За попередніми даними, горить склад на території колишнього кришталевого заводу.

Попередньо, це склад на заводі ТОВ НВП Олександр.

За словами очевидців, чорний дим помітно за кілька кілометрів від місця займання.

Відкрите горіння вже ліквідували. Постраждалих немає, причина поки що невідома.

Днями у Бєлгородській області Росії сталася пожежа на автомобільному пропускному пункті Шебекіно на кордоні з Україною.

Причиною нібито став безпілотник, який скинув два боєприпаси.

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