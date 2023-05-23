Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Росія
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів

У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Фото: Depositphotos

Російські пабліки повідомляють про сильну пожежу в місті Дятьково Брянської області РФ. За попередніми даними, горить склад на території колишнього кришталевого заводу.

Попередньо, це склад на заводі ТОВ НВП Олександр.

За словами очевидців, чорний дим помітно за кілька кілометрів від місця займання.

Відкрите горіння вже ліквідували. Постраждалих немає, причина поки що невідома.

Днями у Бєлгородській області Росії сталася пожежа на автомобільному пропускному пункті Шебекіно на кордоні з Україною.

Причиною нібито став безпілотник, який скинув два боєприпаси.

Читайте також
Горить біля заводу Москвич: у РФ знову спалахнула пожежа
Пожежа в РФ

Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Спроби заморозити війну РФ проти України є помилковими і мають бути відкинуті – Сунак
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Армія РФ зменшилась на 480 окупантів та понад 70 одиниць важкої техніки
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
У Бєлгороді пролунав потужний вибух, перекрито одну з вулиць
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Може розпочатися ще більший саботаж: Мусієнко про події в Бєлгородській області РФ
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (22.05.2023)
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (22.05.2023)
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023
У Брянській області РФ щось горить: чорний дим видно за кілька кілометрів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь