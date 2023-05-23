Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода

У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода

Бійці Російського добровольчого корпусу заявили про план “звільнити” території РФ, прикордонні до зони бойових дій: Курськ, Брянськ, Бєлгород.

Про це вони повідомили у Telegram.

– Країна дозріла для змін. Країна дозріла для звільнення. А найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони воєнних дій: Курськ, Брянськ, Бєлгород. На їхній негласний поклик відгукнувся Російський добровольчий корпус, який узяв на себе сміливість зробити перший крок у напрямку нашої Батьківщини, – йдеться у повідомленні.

Бійці зазначили, що мирне населення може не турбуватися: РДК не воює з цивільними. Вони додали, що будь-яка допомога своїм співгромадянам наближає “кінець війни, кінець смертей і кінець ганьби”.

– Де і коли необхідно виступити – вирішує виключно військова необхідність. Але, коли б вона не виникла, росіяни прийшли на свою землю по праву. Одного разу ми прийдемо, щоб залишитися, – наголосили вони.

Водночас у РДК додали, що партизанський рух не скутий рамками традиційних бойових дій, а лінії фронту “проляжуть районами сплячих міст у глибокому тилу”.

Раніше військовий журналіст Андрій Цаплієно повідомив, що бійці РДК і Легіону окопуються на території Бєлгородської області.

Відучора, 22 травня, РДК і Легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ.

Бєлгород, Війна в Україні, Курськ, Росія, тероризм
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За що вмирають ваші юнаки та чоловіки в Україні: Резніков звернувся до башкирів
У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода
Молдова арештує Путіна за ордером МКС, якщо він приїде – Санду
Президентка Молдови Мая Санду
РДК та легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ: що відомо
У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода
Люди в РФ повстали проти Путіна – Маляр про події в Бєлгородській області
Ганна Маляр
У морі навколо України розміщено 400 морських мін – Гуменюк
Морська міна
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (22.05.2023)
У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (22.05.2023)
У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода
Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023
У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь