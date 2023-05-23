У РДК анонсували “звільнення” Курська, Брянська та Бєлгорода

Бійці Російського добровольчого корпусу заявили про план “звільнити” території РФ, прикордонні до зони бойових дій: Курськ, Брянськ, Бєлгород.

Про це вони повідомили у Telegram.

– Країна дозріла для змін. Країна дозріла для звільнення. А найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони воєнних дій: Курськ, Брянськ, Бєлгород. На їхній негласний поклик відгукнувся Російський добровольчий корпус, який узяв на себе сміливість зробити перший крок у напрямку нашої Батьківщини, – йдеться у повідомленні.

Бійці зазначили, що мирне населення може не турбуватися: РДК не воює з цивільними. Вони додали, що будь-яка допомога своїм співгромадянам наближає “кінець війни, кінець смертей і кінець ганьби”.

– Де і коли необхідно виступити – вирішує виключно військова необхідність. Але, коли б вона не виникла, росіяни прийшли на свою землю по праву. Одного разу ми прийдемо, щоб залишитися, – наголосили вони.

Водночас у РДК додали, що партизанський рух не скутий рамками традиційних бойових дій, а лінії фронту “проляжуть районами сплячих міст у глибокому тилу”.

Раніше військовий журналіст Андрій Цаплієно повідомив, що бійці РДК і Легіону окопуються на території Бєлгородської області.

Відучора, 22 травня, РДК і Легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ.

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