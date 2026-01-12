Глави МЗС Данії та Гренландії планують провести зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо в середу, 14 січня.

Про це свідчить календар Державного департаменту США, з яким ознайомився телеканал TV 2.

Данія та Гренландія зустрінуться з США

Водночас у документі зазначається, що графік заходів може зазнати змін.

Раніше про заплановану зустріч також повідомляло американське видання CBS, посилаючись на анонімні джерела, які підтверджували, що переговори мають відбутися саме в середу.

Згідно з оприлюдненим календарем, у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен та очільниця МЗС Гренландії Вівіан Моцфельдт.

Переговори заплановані в будівлі Державного департаменту США у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив,що Гренландії варто укласти угоду зі Сполученими Штатами через загрози з боку Росії та Китаю.

Президент США вважає, що оборона Гренландії складається з “двох собачих упряжок”.

Раніше колишній конгресмен-республіканець Дон Ріттер категорично заперечив можливість силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами, заявивши, що такий сценарій не розглядається адміністрацією президента Дональда Трампа.