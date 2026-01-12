Рубіо проведе переговори з представниками Данії та Гренландії у Вашингтоні – ЗМІ
- Данія та Гренландія запланували зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо в середу.
- Зустріч має відбутися у Державному департаменті США у Вашингтоні.
- У переговорах візьмуть участь глави МЗС Данії та Гренландії.
Глави МЗС Данії та Гренландії планують провести зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо в середу, 14 січня.
Про це свідчить календар Державного департаменту США, з яким ознайомився телеканал TV 2.
Данія та Гренландія зустрінуться з США
Водночас у документі зазначається, що графік заходів може зазнати змін.
Раніше про заплановану зустріч також повідомляло американське видання CBS, посилаючись на анонімні джерела, які підтверджували, що переговори мають відбутися саме в середу.
Згідно з оприлюдненим календарем, у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен та очільниця МЗС Гренландії Вівіан Моцфельдт.
Переговори заплановані в будівлі Державного департаменту США у Вашингтоні, округ Колумбія.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив,що Гренландії варто укласти угоду зі Сполученими Штатами через загрози з боку Росії та Китаю.
Президент США вважає, що оборона Гренландії складається з “двох собачих упряжок”.
Раніше колишній конгресмен-республіканець Дон Ріттер категорично заперечив можливість силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами, заявивши, що такий сценарій не розглядається адміністрацією президента Дональда Трампа.