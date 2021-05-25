Російський геополітичний проект Північний потік-2 можуть добудувати вже найближчим часом. А після відмови США від частини санкцій, у більшості експертів не виникає сумнівів щодо завершення будівництва цього року.

Водночас у Сполучених Штатах залишається багато противників проекту, які намагаються переконати владу в тому, що його потрібно зупинити за будь-яку ціну.

Долучається до спроби переконати керівників США та Німеччини у необхідності зупинити будівництво Північного потоку-2 і Україна, яка потенційно найбільше постраждає від його запуску.

Факти ICTV розповідають, що відбувається навколо російського проекту і як його намагаються зупинити.

Поступливість США

Тему будівництва Північного потоку-2 знову порушили після того, як в адміністрації президента США Джо Байдена ухвалили рішення про призупинення частини санкцій проти компаній, що будують російський газопровід, а також проти керівника Nord Stream 2 AG Матіаса Варнінга.

Хоча Сполучені Штати скасували лише незначну частину обмежень, це призвело до критики як у країні, так і за її межами.

Більшість американських експертів тоді сходилися на думці, що рішення ухвалили для того, щоб уникнути тривалого конфлікту з Німеччиною.

Однією з цілей Байдена на посаді президента є відновлення контактів на міжнародній арені, якими часто нехтував його попередник Дональд Трамп.

Німеччина у цьому питанні є однією з ключових для США, тому й не дивно, що американці намагаються проявляти лояльність до німецьких компаній, коли йдеться про санкції проти Північного потоку-2.

Нібито на підтвердження свого курсу, 23 травня Мінфін США опублікував інформацію про запровадження нового пакету санкцій проти компаній та 13 суден РФ, які будують газопровід.

У коментарі Фактам ICTV політолог Олеся Яхно заявила, що не варто занадто критикувати скасування частини санкцій проти Північного потоку-2, адже їх можуть легко повернути.

– З переліку санкцій вилучили обмеження проти самої компанії та її директора. Це не означає, що їх не застосують у момент, коли зміниться рішення. Не означає, що ця тема закрита. Просто на цьому етапі Сполучені Штати не хочуть створювати протиріччя з Німеччиною, – каже політолог.

Крім того, за словами Яхно, питання санкцій не можна виносити у “чорно-білу” площину. Більшість із них продовжують діяти проти низки компаній, що сповільнює не лише будівництво проекту, але і його запуск. Тобто виключення зі списку компанії та її директора – така собі крапля у морі.

Але попри це будівництво Північного потоку-2 продовжується. Станом на кінець березня у Німеччині залишалося прокласти близько 28 км труб, а загалом готовність проекту оцінювали у 95%.

Крім того, Росії вдається частково нехтувати американськими санкціями. Нині до робіт у німецьких водах залучили судно Фортуна, яке належить компанії КВТ-Рус. Обоє – у санкційному списку США.

Після затримання білоруського журналіста про нові санкції проти Північного потоку-2 почали говорити і в інших країнах, оскільки підозрюють Росію в причетності до цієї історії.

Зокрема, проти російського газопроводу може ввести санкції Велика Британія.

– Згадали Північний потік та інші можливості (для запровадження санкцій, – Ред.). Ми розглянемо це питання і проконсультуємося з нашими партнерами, щоб зрозуміти, на які подальші кроки вони також готові піти, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Водночас, у США та інших держав на меті може бути зовсім не зупинка будівництва Північного потоку-2.

Ставка на Німеччину

Контакти американської та німецької сторін продовжуються і в них часто порушують питання російського газопроводу. Позиція США була зрозумілою ще на початку року і навряд чи зміниться – вони не розглядають Північний потік-2 як економічний проект, а лише як важіль впливу на країни Європи.

От і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом нагадав, що Америка й досі стурбована прокладанням труби.

Та ціль у США може бути інша – відтермінувати завершення будівництва Північного потоку-2 до зміни ситуації у Німеччині. Основна ставка – на осінні вибори та партію Зелені.

– Можливо, вони (США, – Ред.) сподіваються на те, що майбутня коаліція, яка буде створена в Німеччині, включатиме в себе партію Зелені, оскільки вона, за різними соцопитуваннями, сьогодні на другому місці після партії Меркель. Партія Зелені є жорстким противником Північного потоку-2 і її лідер Анналена Бербок заявляла про те, що зупинить цей проект, коли вони прийдуть до влади і ввійдуть у коаліцію, – пояснює Яхно.

Її місце у німецькому парламенті – це додаткові зусилля у протистоянні російському проекту. Насправді, у зв’язку з останніми подіями, свою позицію могла б змінити і Меркель, але для неї це означає визнати, що вона була неправа. А перед виборами до Бундестагу це крок, який вона не може собі дозволити.

Навіть якщо на міжнародній політичній арені це і було б правильним вибором, це точно вдарило би позиції Християнсько-демократичного союзу.

Якщо партії Зелені вдасться зайняти значне місце у парламенті, то Росія навряд чи зможе добудувати Північний потік-2. А навіть якщо його прокладання восени завершать, то залишається не менш важливе питання – його запуск.

Навряд чи Росії припадуть “до смаку” всі регуляторні обмеження Євросоюзу. І тут вже доведеться домовлятися не лише з Німеччиною, а зі всіма країнами ЄС, які дуже прискіпливо ставляться до дотримання встановлених правил.

Інтереси України

Звичайно, можливий і найгірший розвиток подій – Росія добудує газопровід і запустить його в експлуатацію.

Насамперед це стане проблемою для України. Ще наприкінці лютого експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповідав Фактам ICTV, що запуск газопроводу вдарить по українському маршруту.

– Звичайно, що попит на нього визначатиметься такими чинниками, як попит на природний газ в ЄС, розвиток альтернативних технологій, цінова кон’юнктура на ринках. Зрозуміло одне – це буде ударом. Питання в тому, чи буде попит на український маршрут після 2024 року, – казав тоді Прокіп.

Та у нашому випадку проблеми лежать не лише в економічній площині. Безпекова складова також є для нас важливим питанням, особливо з огляду на те, що Україна вже 7 років протистоїть російській агресії.

Тому наші дипломати посилюють контакти з міжнародними партнерами. Верховна Рада звернулася до Конгресу США із закликом запровадити санкції проти всіх учасників будівництва російського газопроводу.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі співголовою німецької партії Зелені. Однією з тем стала протидія Північному потоку-2.

– Немає жодних сумнівів у тому, що у разі завершення будівництва Росія використовуватиме цей проект як інструмент просування своїх геополітичних інтересів, зокрема в контексті зусиль нормандського формату і в ТКГ. Йдеться не лише про загрозу безпеці України, але і всієї Європи, – сказав очільник МЗС.

Експерти вважають, що є і пряма військова загроза Росії. У спільній статті президента Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайла Гончара та капітана І рангу (в запасі) ВМС України Андрія Риженка йдеться про те, що РФ може використовувати Північний потік-2 для розвідки та посилення своєї присутності в акваторії Балтійського моря.

На їхню думку, РФ може розгорнути систему підводного спостереження, яка допоможе контролювати підводну діяльність у регіоні.

– Проведення спеціальних операцій значно полегшується через наближеність Північного потоку до районів їх проведення та можливість обґрунтування російської присутності наявністю двох протяжних трубопровідних систем, безперебійна робота яких потребує технічного нагляду. Газопровід Північний потік – свого роду “важіль проекції сили” для спеціальних операцій у центральній та, особливо, в південно-західній частині Балтійського моря, – йдеться у статті.

Ніхто не має сумнівів у тому, що Північний потік-2 – виключно геополітичний проект і сьогодні економічна зацікавленість кількох країн не має ставити під загрозу всіх інших.

Та лише час покаже, як розвиватимуться події навколо російського газопроводу. Навіть якщо його добудують, то не мають запустити в експлуатацію найближчим часом.

Україна робить все можливе, щоб всіляко запобігти реалізації Північного потоку-2, однак найбільше інструментів для цього все одно у Заходу, якому потрібно реагувати швидше і жорсткіше.