Канада допустила запровадження нових санкцій проти Білорусі

Канада не виключає можливого введення санкцій після вимушеної посадки літака Ryanair, після якої білоруські силовики затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив Білорусь за вимушену посадку авіалайнера та арешт журналіста та його дівчини.

Він заявив, що Оттава вивчає питання про посилення наявних санкцій проти Білорусі.

– Поведінка білоруського режиму обурлива, незаконна та абсолютно неприйнятна. Ми засуджуємо небезпечне втручання у діяльність цивільної авіації, – підкреслив Трюдо.

Затримання Протасевича у Мінську

23 травня літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, здійснив екстрену посадку після повідомлення про неправдиве замінування авіалайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали Романа Протасевича та Софію Сапегу, які їхали з відпочинку. Батько журналіста та засновника Nexta впевнений, що це була спланована операція спецслужб.

Вже через дві доби після затримання стало відомо, що Софію Сапегу заарештували на два місяці за підозрою у декількох злочинах.

Джерело: London South East