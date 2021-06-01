Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата та анулювала всі документи

Литва анулювала Анатолію Шарію, якого підозрюють у держзраді в Україні, всі документи та оголосила його персоною нон ґрата.

Це сталося ще 10 травня 2021 року. Після цього адвокати Анатолія Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення і їм було передано відповідні матеріали.

Видання Цензор.Нет з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві, що свідчить про наявність у нього значних фінансових ресурсів.

У 2012 році Шарій отримав у Литві статус біженця. Тепер проросійського блогера його позбавили. Відомо, що Шарій хоче отримати відповідний статус в Іспанії, де він живе.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення – малоймовірно. Це пов’язано з ґрунтовністю матеріалів і наявністю політичної підтримки цього рішення.

Сам Шарій відреагував на новину на своїх сторінках у соцмережах, зазначивши, що вперше про це чує.

СБУ оголосила Шарія в розшук

25 лютого СБУ оголосила в розшук Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, після того, як він не з’явився на допит до СБУ.

Слідчі СБУ надали адвокату Шарія матеріали справи, у якій раніше блогеру оголошено підозру. Йому також вручено клопотання про обрання запобіжного.