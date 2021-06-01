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Вікторія Гірко |

Макрон погодив із Зеленським і Путіним зустріч очільників МЗС у нормандському форматі

еммануель макрон

Президент Франції Еммануель Макрон погодив з президентами РФ і України зустріч в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент Франції зазначив, що про зустріч очільників МЗС у нормандському форматі йому вдалося домовитися, провівши переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

– Вона (зустріч, – Ред.) дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів, – переконаний Макрон.

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Макрон про нормандський формат

Під час цієї ж прес-конференції Еммануель Макрон зазначив, що не бачить альтернатив переговорам у нормандському форматі. На його думку, протягом останніх місяців у цьому напрямку було досягнуто прогресу.

Тому президент Франції переконаний, що рішення щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно шукати саме через нормандський формат.

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