У Празі суд заочно засудив до 20 років ув’язнення 32-річного чеха Мартіна Кантора, який брав участь у війні на Донбасі на боці російських найманців.

Його визнали винним у скоєнні теракту та участі у терористичній організації.

Засуджений Мартін Кантор у 2015 році вилетів із Праги та через Ростов на Дону дістався України.

На Донбасі він проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої “ЛНР” та був снайпером.

Встановлено, що Кантор брав участь у встановленні мін і гранатометів в районі лінії розмежування.

На суді друзі та свідки розповіли, що чоловік неодноразово говорив про своє бажання воювати на боці російських бойовиків, а також писав їм про свої досягнення.

Засудила Мартіна Кантора заочно, адже він не повернувся з України до Чехії, а його місцеперебування наразі невідомо.

Затримання ворожого розвідника

10 травня СБУ повідомила про затримання розвідника “ДНР”, який намагався вкрасти інформацію про розташування та боєготовність Збройних сил України.

У затриманого вилучили військовий квиток “ДНР” та посвідчення так званої “Громадської організації ветеранів Новоросії”.

Джерело: Novinky