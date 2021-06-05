США почали використовувати додаток для збору даних про біженців з Мексики

Прикордонно-митна служба США (ПТС) почала використовувати додаток для збору і зберігання даних про біженців з Мексики до того, як вони перетнуть кордон Сполучених Штатів.

Програма використовує технологію розпізнавання осіб, геолокацію і хмарні обчислення. Тому її застосування викликало питання про збереження конфіденційності зібраної інформації.

Міжнародні та неурядові організації відправляють дані мексиканців, які шукають притулку, прикордонникам через програму. Після цього ПТС перевіряє інформацію і приймає рішення про допуск громадянина Мексики до Сполучених Штатів.

Додаток було зареєстровано понад сім місяців тому, при цьому раніше ПТС не заявляв, що воно буде використовуватися для перевірки біженців.

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