Вибухи і підпали: бразильське містечко повністю заблокувала місцева мафія

У бразильському містечку Манаус закривають школи та зупиняють громадський транспорт через масові напади місцевої мафії та вуличні злочини.

Масові безлади почались після того, як під час поліцейської операції у суботу було вбито наркоторговця Еріка Батіста Косту, який був головарем місцевої мафії.

Бандити почали мститись правоохоронцям, внаслідок чого підірвали 21 автівку, вщент спалили декілька автобусних станцій та відділень банків, а також обстріляли поліцейську дільницю.

Місцеві жителі бояться залишати свої оселі, а правоохоронці вже заарештували 29 осіб, яких підозрюють у цих злочинах.

Перестрілка у метро Ріо-де-Жанейро

6 травня у метро Ріо-де-Жанейро під час проведення поліцейської операції із викриття банди наркоторговців сталася масштабна перестрілка.

Внаслідок цього загинув один офіцер поліції та 22 бандити, ще два правоохоронці отримали важкі поранення.

Детальніше про стрілянину в Ріо-де-Жанейро, читайте в матеріалі Фактів ICTV.