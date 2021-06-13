Лідери G7 вимагають від Лукашенка піти у відставку та провести вибори

Влада Білорусі повинна провести в країні нові вибори та припинити утиски прав людини.

З такою заявою виступили лідери країн G7 за підсумками саміту.

– Ми закликаємо самопроголошеного президента Олександра Лукашенко змінити курс і виконати рекомендації ОБСЄ та вступити в діалог з усіма верствами суспільства, – сказано в заяві.

При цьому відносно винних у тиску на опозицію будуть введені нові санкції.

Крім того, лідери G7 пообіцяли надавати громадянському суспільству і незалежним ЗМІ Білорусі всю необхідну підтримку.

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Рішення лідерів G7 по вакцинації

Раніше лідери G7 прийняли рішення надати бідним країнам допомогу у вигляді одного мільярда доз вакцини від коронавируса.

Як мінімум 700 млн доз планується експортувати вже до кінця поточного року.

На думку лідерів G7 такий крок сприяє добровільному ліцензуванню вакцин від коронавируса.