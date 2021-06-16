В Афганістані в провінції Герат невідомий озброєнний чоловік відкрив стрілянину. Постраждали внаслідок цього 14 членів однієї сім’ї, із них троє загинуло.

Так, чоловік із невідомих причин стріляв у сім’ю, яка влаштувала пікнік.

Внаслідок цього інциденту загинуло троє членів сім’ї, дві жінки та дитина, ще 11 осіб дістали пораненнь.

За даними Міністерства внутрішніх справ Афганістану, жертвою стала сім’я, яка прийшла на пікнік в сад у приміському районі.

В Афганістані авто підірвалося на міні

На початку червня у північних регіонах Афганістану автомобіль підірвався на міні. Щонайменше 11 мирних жителів загинуло, серед них троє дітей.

Зокрема, вибух стався за декілька годин до зустрічі лідерів талібів та офіційних представників ООН у Катарі.

Джерело: Xinhuanet