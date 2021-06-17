У ПАР жінку, яка народила одразу 10 немовлят, чоловік звинувачує у брехні

У Південній Африці чоловік жінки, яка начебто народила одразу 10 дітей, попросив людей припинити жертвувати гроші його сім’ї, оскільки дружина досі не повернулась додому з немовлятами.

Понад тиждень тому 37-річна породілля народила сім хлопчиків та трьох дівчаток.

Зокрема, батько дітей засумнівався, що Госіаме Тамара Сітхоле справді народила 10 дітей.

Тебохо Цотеці вважає, що немовлят не існує. Так, він декілька разів намагався відвідати свою дружину, однак вона не казала йому свого місцяперебування та у якому стані діти.

В останній раз Цотеці бачив дружину 7 червня, коли супроводжував її до лікарні.

За тиждень жінка так і не повідомила про своє місцезнаходження. Тож він звернувся до поліції, яка шукає зниклу Сітхоле з дітьми.

Водночас сама жінка пояснила місцевій пресі, що сім’я чоловіка хоче використовувати її та дітей для отримання грошові вигоди. Тому, за її словами, вона не розкриватиме місця перебування, поки не буде для цього готова.

8 червня у провінції Гаутенг на півночі Південно-Африканської Республіки Госіаме Тамара Сітхоле народила одразу 10 дітей, встановивши новий світовий рекорд Гіннеса.

Під час пологів жінці робили кесарів розтин.

У породіллі та її чоловіка є ще двоє дітей – близнюки народилися шість років тому.

Джерело: New York Post