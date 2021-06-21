Декілька країн приєдналися до рішення Ради Європейського союзу про заборону польотів у повітряному просторі ЄС та використання аеропортів для білоруських авіаперевізників.

Про це йдеться у декларації Високого представника Євросоюзу, яку оприлюднили на сайті Європейської Ради.

До такого рішення приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, а також члени Європейського економічного простору.

У повідомленні зазначається, що ці країни забезпечать відповідність національної політики згаданому рішенню Ради Європейського союзу.

Напередодні Євросоюз заборонив білоруським авіаперевізникам використовувати свій повітряний простір. Рішення набуло чинності в ніч з 4 на 5 червня 2021 року.

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Це сталося через примусову посадку літака Ryaniar, на борту якого перебував журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta, визнаного екстремістським у Білорусі.

Силовики затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, наразі вони перебувають у Мінську та не можуть повернутися додому.

Також посли Європейського Союзу підтримали заборону на посадку літаків авіаперевізників з Білорусі в аеропортах ЄС.