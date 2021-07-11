В одному з регіонів Німеччини оголосили режим НС через кібератаку

У німецькому окрузі Анхальт-Биттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт введено режим Надзвичайної ситуації в зв’язку з кібератакою, яка повністю паралізувала роботу місцевої влади.

В результаті кібератаки населення не може отримати допомогу по соціальному забезпеченню, а також матеріальну допомогу.

За словами представника місцевої адміністрації, режим НС було введено для більш оперативної реакції на те, що трапилося.

До ліквідації наслідків кібератаки вже долучилися фахівці Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій, вони вже прибули на місце події.

Місцева влада відмовилися повідомляти який саме характер носить кібератака, посилаючись на таємницю слідства.

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Нагадаємо, кілька днів тому в Німеччині спрогнозували зростання активності російських шпигунів на тлі введення нових санкцій Євросоюзу і США проти РФ.

Німецькі фахівці встановили, що шпигуни застосовують кібератаки для викрадення цінних даних, здійснення свого політичного впливу або проведення диверсій.

Об’єктами кібератак стають німецькі державні установи, парламентарії та політичні діячі, озброєні сили країни, національні організації, науково-дослідні установи та великі бізнес-підприємства.

Джерело: Die Zeit