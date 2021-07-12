Новий акаунт, який журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич напередодні начебто створив у соціальній мережі Twitter, заблокували.

Точний час та причина блокування сторінки наразі невідомі. Під час спроби перейти на акаунт з’являється напис: Дія облікового запису призупинена.

Журналіста Романа Протасевича затримали у Мінську разом з його дівчиною Софією Сапегою білоруські силовики після примусової посадки літака.

Нещодавно засновника Telegram-каналу Nexta перевели під домашній арешт. Протасевич начебто вийшов на зв’язок у соціальні мережі 7 липня.

На своєму обліковому записі у Twitter журналіст опублікував відео з прогулянки та попросив розповісти, що він пропустив за цей час.

Наразі невідомо, чи контролював хтось акаунт Протасевича у Twitter, оскільки чинне законодавство Білорусі забороняє громадянам, які перебувають під домашнім арештом, виходити на вулицю чи користуватися інтернетом.