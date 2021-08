У Великій Британії провакуинували від коронавірусної інфекції понад 75% дорослого населення.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон на особистій сторінці у Twitter.

За інформацією Джонсона, дві дози вакцини від Covid-19 отримали вже понад 39,7 млн осіб.

Джонсон закликав тих, хто ще не вакцинувався від коронавірусу скористатись цією можливістю, щоб убезпечити себе та своїх близьких.

Our incredible vaccine rollout has now provided protection to 3/4 of UK adults.

We should be proud of this huge national achievement.

It’s vital those who haven’t been vaccinated book their jab to protect themselves, their loved ones and allow us to enjoy our freedoms safely. pic.twitter.com/LG3X7J1d0K

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 10, 2021