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Софія Зінов'єва |

У Великій Британії від коронавірусу вакцинували вже 3/4 громадян

вакцинація

У Великій Британії провакуинували від коронавірусної інфекції понад 75% дорослого населення.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон на особистій сторінці у Twitter.

За інформацією Джонсона, дві дози вакцини від Covid-19 отримали вже понад 39,7 млн осіб.

– Наше неймовірне поширення вакцин забезпечило захист 3/4 дорослого населення Великобританії. Ми повинні пишатися цим величезним національним досягненням, – написав прем’єр.

Джонсон закликав тих, хто ще не вакцинувався від коронавірусу скористатись цією можливістю, щоб убезпечити себе та своїх близьких.

Вакцинація від Covid-19 триває по всьому світу з травня 2020 року і є єдиним надійним методом запобігти важкому перебігу хвороби.

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Зараз вчені особливо наголошують на важливості вакцинації, адже світом шириться небезпечний Covid-штам Дельта, який характеризується важким перебігом хвороби.

У Сполучених Штатах хочуть навіть запровадити обов’язкову вакцинацію третьою дозою препарату Pfizer, щоб забезпечити посилений захист від коронавірусу.

Фото: Depositphotos

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