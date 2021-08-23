Таліби погрожують США наслідками, якщо їхні війська залишаться в Афганістані

Бойовики терористичної організації Талібан пригрозили Сполученим Штатам Америки серйозними наслідками у випадку, якщо вони не виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня.

Про це в одному з інтерв’ю заявив представник талібів Сухайл Шахін.

– Якщо США або Велика Британія попросять додатковий час для евакуації своїх громадян – відповідь буде негативною, – заявив він.

Шахін зазначив, що вважає причиною втечі громадян Афганістану важку економічну ситуацію в країні.

Представник Талібану додав, що, на його думку, йдеться не про страх за своє життя і не про побоювання перед репресіями терористів, а про економічну міграцію з країни, де 70% населення живуть за межею бідності.

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Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден повідомив, що американські війська можуть залишитися на території Афганістану після 31 серпня.

За його словами, Штати мають намір завершити евакуаційну операцію до цього терміну, проте у разі потреби військовослужбовці залишаться в Кабулі ще на деякий час.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що на території Афганістану перебувають близько 4,5 тис. американських військових.