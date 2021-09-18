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Абрамова Юлія |

Смертельні травми обличчя: в Польщі пенсіонер підпалив петарду і поклав її до рота

Петарда в руці

У Варшаві під час протесту медиків біля канцелярії прем’єр-міністра Польщі пенсіонер 94 років поклав собі до рота запалену петарду.

Чоловіка з покаліченим обличчям доправили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

– Ця подія сталася о 10.20 ранку. Чоловік старшого віку завдав собі шкоди. Його госпіталізували з травмами обличчя. Ми вже знаємо, що врятувати його не вдалося. Він помер внаслідок отриманих поранень, – розповів правоохоронець зі штабу варшавської поліції.

Медики-мітингарі надали негайну допомогу постраждалому, але у лікарні врятувати його не вдалося.

Польські ЗМІ зазначають, що правоохоронці нібито знайшли при ньому прощальний лист. Він написав, що, зокрема, протестував проти мітингу медиків, бо вважав його політичним.

На акції протесту медики вимагали підвищення зарплати. Вони встановили біля канцелярії прем’єра так зване біле містечко, де розташували намети та стенди.

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Правоохоронці Києва повідомили про підозру громадянину України, який вранці 22 серпня зробив дзвінок про підготовку вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.

Під час досудового розслідування поліція встановила, що вранці 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських спонукань зробив дзвінок на гарячу лінію 1551.

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