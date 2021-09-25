Представники руху Талібан повісили тіла чотирьох мертвих людей у центрі афганського міста Герат. Таліби повісили тіла людей як пересторогу іншим.

Заступник губернатора Герата Маулвай Шаір Ахмад Емар повідомив, що таліби їх вистежили та вбили під час перестрілки.

Представники Талібану повісили тіла незабаром після того, як очільник радикального руху Нурруддін Турабі заявив про повернення жорстоких покарань, серед яких – страти чи відрубування частин тіла. За його словами, це начебто може бути “необхідно для безпеки”.

За даними ЗМІ, померлі чоловіки ймовірно могли займатися викраданням людей. Одне з тіл підвісили на кран у центрі міста, а інші три виставили на інших площах Герата.

Наприкінці літа радикальний ісламістський рух Талібан взяв під контроль владу на території Афганістану. Таліби обіцяли, що запровадять у державі м’якіший режим, ніж був у 1990- роках.

Однак ЗМІ та місцева влада фіксують масові порушення прав людини в різних містах. Наприкінці серпня представників Талібану звинувачували у страті дев’ятьох хазарейців.

Джерело: BBC