Людство залишається близьким до ядерного знищення – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав людство позбутися ядерної зброї та попередив про загрозу ядерного знищення.

Відповідну заяву очільник ООН зробив з нагоди Міжнародного дня боротьби за повне знищення ядерної зброї, що відзначається 26 вересня.

За даними Гутерреша, станом на зараз у світі зберігається близько 14 тис. одиниць ядерної зброї.

– Для сотень одиниць зброї – потрібно лише натиснути кнопку для запуску. І хоча її загальна кількість десятиліттями скорочується, проте держави якісно покращують свої арсенали, і ми спостерігаємо тривожні ознаки нової гонки озброєнь. Це зброя – не вчорашня проблема. Вона залишається загрозою сьогодні. Попри наш прогрес, людство залишається неприйнятно близьким до ядерного знищення, – наголосив генсек ООН.

Гутерреш нагадав, що ще в 1946 році Генеральна асамблея ООН випустила резолюцію, якою закликала ліквідувати ядерну зброю та всі інші види озброєння, придатні для масового знищення.

– Через 76 років ми ще не досягли цілей цієї резолюції, – зазначив Гутерреш.

За його словами, наразі світ стикається з найвищим рівнем ядерного ризику за майже чотири останні десятиліття.

– Прийшов час назавжди розсіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерне озброєння у світі, відкрити нову еру діалогу, довіри та миру для всіх людей, – додав Гутерреш.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world. Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation. Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace. — António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021



Днями генсек ООН закликав забезпечити якнайшвидше набуття чинності Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Цей документ був ухвалений ще в 1996 році. На сьогодні його підписали 185 держав. 170 із них ратифікували документ (зокрема, три ядерні держави – Велика Британія, Франція і Росія).

Проте для набуття чинності договором необхідно, щоб його ратифікували 44 країни, які володіють ядерним потенціалом. Цього поки не зробили вісім держав: Єгипет, Ізраїль, Індія, Іран, Китай, КНДР, Пакистан і США.

Наприкінці серпня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у річному звіті повідомило, що КНДР, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбені з виробництва плутонію для ядерної зброї. Реактор не функціонував два з половиною роки – з грудня 2018-го.

Водночас Іран домовився з Міжнародним агентством з атомної енергії про відновлення співпраці.

Джерело: ООН