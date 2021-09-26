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Юлія Соколова |

Людство залишається близьким до ядерного знищення – генсек ООН

Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав людство позбутися ядерної зброї та попередив про загрозу ядерного знищення.

Відповідну заяву очільник ООН зробив з нагоди Міжнародного дня боротьби за повне знищення ядерної зброї, що відзначається 26 вересня.

За даними Гутерреша, станом на зараз у світі зберігається близько 14 тис. одиниць ядерної зброї.

– Для сотень одиниць зброї – потрібно лише натиснути кнопку для запуску. І хоча її загальна кількість десятиліттями скорочується, проте держави якісно покращують свої арсенали, і ми спостерігаємо тривожні ознаки нової гонки озброєнь. Це зброя – не вчорашня проблема. Вона залишається загрозою сьогодні. Попри наш прогрес, людство залишається неприйнятно близьким до ядерного знищення, – наголосив генсек ООН.

Гутерреш нагадав, що ще в 1946 році Генеральна асамблея ООН випустила резолюцію, якою закликала ліквідувати ядерну зброю та всі інші види озброєння, придатні для масового знищення.

– Через 76 років ми ще не досягли цілей цієї резолюції, – зазначив Гутерреш.

За його словами, наразі світ стикається з найвищим рівнем ядерного ризику за майже чотири останні десятиліття.

– Прийшов час назавжди розсіяти хмару ядерного конфлікту, знищити ядерне озброєння у світі, відкрити нову еру діалогу, довіри та миру для всіх людей, – додав Гутерреш.


Днями генсек ООН закликав забезпечити якнайшвидше набуття чинності Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Цей документ був ухвалений ще в 1996 році. На сьогодні його підписали 185 держав. 170 із них ратифікували документ (зокрема, три ядерні держави – Велика Британія, Франція і Росія).

Проте для набуття чинності договором необхідно, щоб його ратифікували 44 країни, які володіють ядерним потенціалом. Цього поки не зробили вісім держав: Єгипет, Ізраїль, Індія, Іран, Китай, КНДР, Пакистан і США.

Наприкінці серпня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у річному звіті повідомило, що КНДР, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбені з виробництва плутонію для ядерної зброї. Реактор не функціонував два з половиною роки – з грудня 2018-го.

Водночас Іран домовився з Міжнародним агентством з атомної енергії про відновлення співпраці.

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Джерело: ООН

Фото: Depositphotos

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