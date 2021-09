Людство залишається близьким до ядерного знищення – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав людство позбутися ядерної зброї та попередив про загрозу ядерного знищення.

Відповідну заяву очільник ООН зробив з нагоди Міжнародного дня боротьби за повне знищення ядерної зброї, що відзначається 26 вересня.

За даними Гутерреша, станом на зараз у світі зберігається близько 14 тис. одиниць ядерної зброї.

Гутерреш нагадав, що ще в 1946 році Генеральна асамблея ООН випустила резолюцію, якою закликала ліквідувати ядерну зброю та всі інші види озброєння, придатні для масового знищення.

За його словами, наразі світ стикається з найвищим рівнем ядерного ризику за майже чотири останні десятиліття.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.

Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.

Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.

