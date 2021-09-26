Таліби закликали до відновлення міжнародного авіасполучення з Афганістаном

Бойовики терористичної організації Талібан, які захопили владу в Афганістані, закликали міжнародні авіакомпанії відновити регулярні рейси до Кабула.

Відповідне звернення в неділю, 26 вересня, опублікувало Міністерство закордонних справ.

На їхню думку, всі проблеми в кабульському аеропорту, що виникли після масової евакуації з країни, вже було вирішено за сприяння техніків із Катару та Туреччини, а тому він готовий приймати міжнародні рейси.

Низка авіакомпаній, як-от, наприклад, Pakistan International Airlines, вже відновили польоти в країну в обмеженому режимі.

Крім того, кабульський аеропорт також використовується для доставки гуманітарних вантажів до Афганістану.

Водночас комерційні рейси туди і досі не літають.

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Нагадаємо, напередодні таліби вивісили тіла страчених людей у центрі афганського міста Герат, заявивши, що такий крок є застереженням населенню.

Чотирьох чоловіків, тіла яких розвісили на різних площах міста, вбили таліби під час перестрілки, повідомив губернатор Герата Маулвай Шаірі Ахмад Емар.

Своєю чергою ватажок терористичної організації Нурруддін Турабі заявив про повернення жорстоких покарань, серед яких страти та відрубування різних частин тіла, що нібито необхідно для підтримання безпеки у Афганістані.