Виверження вулкана на Канарах: зруйновано 500 будинків, аеропорт відновив роботу

Аеропорт острова Ла-Пальма, розташований на Канарах, відновив свою роботу. Авіарейси призупиняли через надмірну кількість попелу, викликаного виверженням вулкана Кумбре В’єха.

Наразі працівники аеропорту розчистили смуги від попелу, тому на острові знову почали здійснювати авіарейси. Однак низка авіакомпаній призупинили польоти на острів через виверження вулкана.

The Carbon Dioxide ‘footprint’ from this Canary Island eruption absolutely dwarfs the CO2 output of Canadians, and yet strangely there are no volcano Carbon Taxes. pic.twitter.com/86AMUHUIIg

— Paul Mitchell (@PaulMitchell_AB) September 26, 2021