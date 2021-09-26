Виверження вулкана на Канарах: зруйновано 500 будинків, аеропорт відновив роботу

Аеропорт острова Ла-Пальма, розташований на Канарах, відновив свою роботу. Авіарейси призупиняли через надмірну кількість попелу, викликаного виверженням вулкана Кумбре В’єха.

Наразі працівники аеропорту розчистили смуги від попелу, тому на острові знову почали здійснювати авіарейси. Однак низка авіакомпаній призупинили польоти на острів через виверження вулкана.

The Carbon Dioxide ‘footprint’ from this Canary Island eruption absolutely dwarfs the CO2 output of Canadians, and yet strangely there are no volcano Carbon Taxes. pic.twitter.com/86AMUHUIIg — Paul Mitchell (@PaulMitchell_AB) September 26, 2021

Лава накрила близько 206 га землі, а попіл – понад 1,3 га. Унаслідок виверження зруйновано близько 500 будинків, а рятувальні служби евакуювали близько 6 тис. громадян.

Жителі острова можуть знову повернутися забрати власні речі зі своїх будинків – вони не могли цього зробити через заборону рятувальних служб після активізації виверження.

“New volcano mouth emerges on the Spanish island of La Palma” https://t.co/s1Tfuy1dsI — Jorge Medel (@TONYNBG) September 26, 2021

24 вересня стало відомо про посилення виверження вулкана, розташованого на Канарських островах. Кумбре В’єха, який перебував у сплячому стані близько 50 років, раптово почав вивергати потоки лави.

За тиждень до цього фіксували незвичайну сейсмічну активність – дрібні землетруси, які могли свідчити про його наближення.

Джерело: El Pais