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Юлія Захарченко |

Виверження вулкана на Канарах: зруйновано 500 будинків, аеропорт відновив роботу

Вулкан

Аеропорт острова Ла-Пальма, розташований на Канарах, відновив свою роботу. Авіарейси призупиняли через надмірну кількість попелу, викликаного виверженням вулкана Кумбре В’єха.

Наразі працівники аеропорту розчистили смуги від попелу, тому на острові знову почали здійснювати авіарейси. Однак низка авіакомпаній призупинили польоти на острів через виверження вулкана.

Лава накрила близько 206 га землі, а попіл – понад 1,3 га. Унаслідок виверження зруйновано близько 500 будинків, а рятувальні служби евакуювали близько 6 тис. громадян.

Жителі острова можуть знову повернутися забрати власні речі зі своїх будинків – вони не могли цього зробити через заборону рятувальних служб після активізації виверження.

24 вересня стало відомо про посилення виверження вулкана, розташованого на Канарських островах. Кумбре В’єха, який перебував у сплячому стані близько 50 років, раптово почав вивергати потоки лави.

За тиждень до цього фіксували незвичайну сейсмічну активність – дрібні землетруси, які могли свідчити про його наближення.

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Джерело: El Pais

Фото: Depositphotos

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