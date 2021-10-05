США продовжать виступати проти Північного потоку-2 – Держдеп

США продовжать виступати проти російського Північного потоку-2. У цьому запевнив представник Держдепу Нед Прайс, коментуючи заповнення газом першої нитки цього газогону.

– Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти, полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу. Ми продовжуємо вважати, що це геополітичний проект Російської Федерації, – заявив Прайс під час брифінгу.

За словами Неда Прайса, США продовжать застосовувати закон щодо Північного потоку-2 з періодичним розглядом Штатами санкцій проти цього проекту.

4 жовтня компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що почалося заповнення газом першої нитки Північного потоку-2. Також у компанії заявили, що газопровід пройшов сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити надійне та безпечне використання.

Тим часом днями Палата представників Конгресу США ухвалила поправки до оборонного бюджету, які передбачають обов’язкове запровадження санкцій проти всіх осіб та компаній, що причетні до діяльності та будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Також ухвалені поправки не дозволяють звільняти від санкцій під різними приводами, зокрема під приводом національної безпеки. Тепер відповідні поправки має ухвалити Сенат – верхня палата Конгресу США.