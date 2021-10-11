Обвал будинку в Грузії: прокуратура пред’явила звинувачення трьом затриманим

Прокуратура Грузії висунула звинувачення трьом затриманим у справі про обвалення житлового будинку в Батумі. Унаслідок аварії загинули дев’ять людей.

Про це йдеться у заяві прокуратури Грузії на офіційному сайті. Серед них – власник квартири на першому поверсі та двоє працівників, яких він найняв.

За даними слідства, чоловіки домовилися про виконання будівельно-реконструкційних робіт у житлових квартирах першого поверху будинку. Зокрема, про знесення тримальних конструкцій стін.

Однак вони не укладали ніякого договору. Працівники порушили правила безпеки, завершивши ремонтні роботи без участі фахівця з відповідними інженерними знаннями.

Затримані демонтували як не тримальні, так і тримальні конструкції стіни, порушивши міцність та довговічність житлового будинку. Це призвело до обвалу будівлі.

Унаслідок трагедії загинули дев’ять людей. Серед них – троє дітей. Деякі з них загинули під час обвалу, а решта – у реанімації.

Підозрюваних звинувачують у порушенні правил безпеки під час проведення будівельних робіт, що спричинило загибель людей та тяжкі наслідки. Їм може загрожувати тюремне ув’язнення терміном до п’яти років.

Слідчі мають намір звернутися до суду для обрання запобіжного заходу обвинуваченим. Розслідування триває.

Обвал будинку в Батумі стався 8 жовтня. За даними грузинських ЗМІ, під час рятувальних робіт чули крики людей, які кликали на допомогу.