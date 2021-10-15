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Абрамова Юлія |

Екс-президента США Біла Клінтона госпіталізували через інфекцію

Екс-президента США Біла Клінтона госпіталізували через інфекцію

У США госпіталізували 42 президента США.

Як повідомляють представники політика, він захворів, але це не пов’язане з Covid-19.

– Екс-президент одужує і перебуває у хорошому настрої, – заявив помічник Клінтона.

За даними ЗМІ, Клінтона госпіталізували через зараження крові. Наразі він проходить антибактеріальну терапію.

Прес-служба політика додає, що його дружина і колишній держсекретар Хілларі Клінтон також перебуває в Каліфорнії.

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23 серпня перша леді США 1993-2001 років Гілларі Клінтон виступила за допомогою відеозв’язку на Київському саміті перших леді та джентльменів.

Гілларі Клінтон підкреслила, що позиція перших леді та джентльменів – унікальна, і часом супроводжується чималими викликами. Вона також подякувала Олені Зеленській, яка ініціювала захід.

Члени родин світових лідерів спільно з українськими та міжнародними експертами обговорюють виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Окрім проблем у галузях медицини, освіти, культури, учасники саміту говоритимуть і про здобутки та обмінюватимуться досвідом.

Джерело: CNN

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