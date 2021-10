Міністр оборони США під час візиту в Україну підтвердить, що двері НАТО відчинені – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до України, який має відбутися вже наступного тижня, планує підтвердити, що двері НАТО для Києва відчинені.

Як поінформували в прес-службі Пентагону, під час своєї робочої поїздки до Європи Остін відвідає Грузію, Україну та Румунію, де зустрінеться з першими особами.

Зокрема, в Україні Остін зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном. Очільник Пентагону планує запевнити в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України з боку Вашингтона.

У Пентагоні нагадали, що як у Грузії, так і в України є території, незаконно окуповані Росією. Так, російські війська вторглися в Грузію в 2008 році і окупували Південну Осетію та Абхазію.

Війна ж на українському Донбасі триває з 2014 року, і за цей час російські війська вбили близько 14 тис. українців. Крім того, Росія також незаконно захопила Крим.

Відтак, Ллойд Остін під час своїх візитів запевнить союзників і партнерів у прихильності США їхньому суверенітету перед обличчям російської агресії.

Однією з тем переговорів під час візиту Остіна до України, Грузії та Румунії буде посилення безпеки на Чорному морі та зміцнення співробітництва між трьома країнами.

Також планується зустріч із військовослужбовцями США, які працюють з грузинськими, українськими та румунськими військовими.

Очільник Пентагону також візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.

Станом на зараз Ллойд Остін уже вилетів із робочою поїздкою до Європи.

Wheels up, en route to Europe. We steadfastly support our European Allies and partners, and I look forward to meeting with my counterparts and other senior officials to reinforce the United States’ commitment to a safe, stable, and prosperous Europe. pic.twitter.com/JPePy4r5WF

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 17, 2021