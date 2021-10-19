Північна Корея провела нові ракетні випробування. Про це заявили військові Японії та Південної Кореї у вівторок, 19 жовтня.

Зокрема, із заяви прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіда відомо, що Пхеньян випустив дві балістичні ракети. Кісіда назвав запуски ракет КНДР, що тривають із вересня, “дуже прикрими”.

Раніше південно-корейське інформаційне агентство Рьонхап повідомило про запуск однієї ракети у бік Японського моря.

З огляду на ситуацію, берегова охорона Японії опублікувала попередження з інструкціями для морських суден. Про місце, де впали ракети не повідомляють.

Через інцидент із запуском ракет КНДР в офіційному Сеулі закликали провести засідання Ради національної безпеки Південної Кореї.

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Нещодавно КНДР активізувалася у випробуванні ракетної зброї. На початку жовтня там повідомили про успішне випробування нової зенітної ракети. Кілька днів тому Пхеньян повідомив про випробування гіперзвукової ракети. Країни Заходу рішуче засудили ці випробування.