У 2020 році концентрація парникових газів в атмосфері Землі досягла нового рекордного рівня. Водночас річні темпи її зростання перевищили показники за останнє десятиліття.

Про це поінформували у Всесвітній метеорологічній організації (WMO), що є спеціалізованою установою ООН.

Парникові гази здатні поглинати теплове випромінювання поверхні Землі та відбивати його назад, тим самим розігріваючи атмосферу нашої планети (так званий парниковий ефект). До основних парникових газів належать водяна пара, вуглекислий газ, метан, озон, оксид азоту.

– Концентрація в атмосфері парникових газів, що утримують тепло, минулого року досягла нового рекорду. При цьому річні темпи її зростання перевищили середній показник за 2011-2020 роки, – зазначили в WMO.

Так, у 2020 році концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу, CO2) в атмосфері нашої планети склала 149% від доіндустріального рівня. Концентрація метану (CH4) становила 262%, а оксиду азоту (N2O) – 123% від рівнів 1750 року, коли діяльність людини почала порушувати природну рівновагу на Землі.

Greenhouse gas levels are at new records. Again

Concentration of CO2 in 2020 was 149% of pre-industrial times

Economic slowdown from COVID-19 had no real impact

We are set for a ????️ increase much higher than #ParisAgreement target of 1.5°C-2°C.https://t.co/LQ5sVilzcE#COP26 pic.twitter.com/S0NHxa5jg9 — World Meteorological Organization (@WMO) October 25, 2021

За прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації, подібна тенденція зберігається і в 2021 році.

– Уповільнення економічного зростання через Covid-19 не здійснило помітного впливу на рівень парникових газів в атмосфері і темпи його зростання, хоча відбулося тимчасове зниження нових викидів, – уточнили в WMO.

В організації наголошують: поки продовжуються викиди в атмосферу, глобальна температура на нашій планеті й далі зростатиме.

Так, в атмосфері залишається приблизно половина всього обсягу вуглекислого газу, що виділяється унаслідок діяльності людства. Іншу половину поглинають океани та наземні екосистеми. А оскільки молекули вуглекислого газу (CO2) мають тривале “життя”, нинішній рівень температури на Землі зберігатиметься протягом кількох десятиліть, навіть якщо викиди різко скоротяться до нуля.

Зростання глобальної температури також спровокує збільшення кількості екстремальних погодних явищ (йдеться про сильну спеку та опади, танення льоду, підвищення рівня моря і закислення океану). У перспективі це матиме суттєві соціально-економічні наслідки.

За даними WMO, з 1990 по 2020 роки вплив глобального потепління на клімат планети зріс на 47%. При цьому на частку вуглекислого газу припадає близько 80% цього зростання.

У зв’язку із цим у Всесвітній метеорологічній організації попереджають: підвищення концентрації парникових газів ставить під загрозу цільові температурні показники Паризької кліматичної угоди, ухваленої в 2015 році. Документ підписали представники понад 190 країн світу. Згідно з угодою, країни повинні зробити все можливе, аби стримати глобальне потепління на планеті в межах 1,5 градуси за Цельсієм.

– За нинішніх темпів зростання концентрації парникових газів до кінця цього століття ми побачимо підвищення температури, що значно перевищить цільові показники Паризької угоди в розмірі 1,5-2 градуси за Цельсієм понад доіндустріальні рівні. Ми значно відхилилися від курсу… Це має серйозні негативні наслідки для нашого повсякденного життя і благополуччя, для стану нашої планети, майбутнього наших дітей та онуків, – наголосив генеральний секретар WMO Петтері Таалас.

За його словами, вуглекислий газ залишається в атмосфері століттями, а в океані – ще довше.

Таалас зазначив, що востаннє схожа концентрація CO2 на Землі була 3-5 млн років тому. Тоді температура повітря на планеті була на 2-3°C вища, а рівень моря – на 10-20 метрів вищий, ніж зараз.

– Але тоді ще не було 7,8 млрд людей, – додав Таалас.

Він закликав країни світу переглянути промислові, енергетичні й транспортні системи, а також загалом спосіб життя, аби запобігти катастрофі на планеті.

Світовий банк прогнозував, що зміни клімату можуть змусити 216 млн осіб у шести регіонах світу мігрувати в межах своїх держав у найближчі 30 років.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, пандемія коронавірусу не уповільнила темпи змін клімату, а викиди вуглецю в атмосферу повертаються до колишнього рівня. Так, глобальні викиди CO2 від викопного палива в період з січня по липень цього року в енергетичному та промисловому секторах вже повернулися до того ж рівня, що й у 2019 році, до пандемії.

Як зазначав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, світ знаходиться на межі катастрофи через різке підвищення середньорічної температури на Землі.

Джерело: Всесвітня метеорологічна організація