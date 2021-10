У 2020 році концентрація парникових газів в атмосфері Землі досягла нового рекордного рівня. Водночас річні темпи її зростання перевищили показники за останнє десятиліття.

Про це поінформували у Всесвітній метеорологічній організації (WMO), що є спеціалізованою установою ООН.

Парникові гази здатні поглинати теплове випромінювання поверхні Землі та відбивати його назад, тим самим розігріваючи атмосферу нашої планети (так званий парниковий ефект). До основних парникових газів належать водяна пара, вуглекислий газ, метан, озон, оксид азоту.

Так, у 2020 році концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу, CO2) в атмосфері нашої планети склала 149% від доіндустріального рівня. Концентрація метану (CH4) становила 262%, а оксиду азоту (N2O) – 123% від рівнів 1750 року, коли діяльність людини почала порушувати природну рівновагу на Землі.

Greenhouse gas levels are at new records. Again

Concentration of CO2 in 2020 was 149% of pre-industrial times

Economic slowdown from COVID-19 had no real impact

We are set for a ????️ increase much higher than #ParisAgreement target of 1.5°C-2°C.https://t.co/LQ5sVilzcE#COP26 pic.twitter.com/S0NHxa5jg9

— World Meteorological Organization (@WMO) October 25, 2021