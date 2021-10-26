Молдова вперше за 30 років своєї незалежності домовилася про закупівлю газу не в Росії. Цьому передував провал переговорів щодо нового довгострокового контракту із російським газовим монополістом Газпром.

Як поінформували в уряді Молдови, 25 жовтня було підписано контракт на пробну закупівлю одного млн кубометрів природного газу між молдавською державною компанією Energocom та польською компанією PGNiG.

– Це перша закупівля газу з альтернативних джерел в історії Республіки Молдова (тобто не в Росії, – Ред.)… Пробна закупівля здійснюється, аби протестувати можливість імпорту газу з альтернативних джерел та врівноважити низький тиск у системі подачі природного газу, – наголосили в уряді.

За якою ціною Молдова закуповує блакитне паливо у Польщі, в повідомленні не уточнюється.

Водночас в уряді поінформували, що країна все ще веде переговори з Росією та компанією Газпром щодо підписання довгострокової угоди на постачання газу.

У польській компанії PGNiG також зазначили, що Молдова домовилася про першу поставку газу не з РФ. Постачання газу з Польщі буде одноразовим. Воно здійснюватиметься у вівторок, 26 жовтня, через Україну спільно з українсько-американською компанією ERU Group (Енергетичні ресурси України).

– Тендер був організований терміново у зв’язку з обмеженням постачання газу до Молдови з боку Газпрому, – уточнили в PGNiG.

Нещодавно молдавська делегація не змогла домовитися в Москві про укладання нового довгострокового контракту з російським Газпромом.

Як зазначав міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину, російська сторона запропонувала занадто високу ціну на газ та вимагала в стислі терміни повернути накопичений борг. Йдеться про заборгованість у розмірі 700 млн доларів, на якій наполягає РФ. Газпром навіть пригрозив припинити постачання газу до Молдови в разі невиплати боргу і непродовження контракту на російських умовах.

Через газову кризу парламент Молдови оголосив надзвичайний стан у країні терміном на місяць. Прем’єр-міністр країни Наталія Гаврилиця пояснювала, що це дозволить прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

На ситуацію в Молдові вже відгукнулася й Україна. Так, 22 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав листа від очільниці молдавського уряду Наталії Гаврилиці з проханням допомогти Молдові з обсягами газу. Представники РНБО доручили уряду розглянути це питання.

Зазначалося, що Україна зможе надати Молдові таку допомогу найближчим часом. Як поінформував очільник парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, Молдова попросила в України 15 млн куб. м газу (0,08% від запасів, які перебувають в українських сховищах).

Джерело: Уряд Молдови, PGNiG, Deutsche Welle, NewsMaker