Росія запропонувала Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом та відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на знижку на газ.
За даними видання Financial Times, саме такі пропозиції озвучили представники російського газового монополіста Газпром під час переговорів з офіційними особами Молдови. Про це виданню розповіли поінформовані джерела.
Нещодавно Газпром, підконтрольний Кремлю, скоротив поставки газу до Молдови на третину (після завершення дії газового контракту).
Делегація Молдови спробувала домовитися в Москві про укладання нового довгострокового контракту з Газпромом, проте безуспішно. Росіяни запропонували занадто високу ціну на газ та вимагали повернути накопичений борг у розмірі 700 млн доларів.
Під час переговорів представники Газпрому повідомили, що можуть знизити ціну на газ, якщо Молдова внесе поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Крім того, в Газпромі хочуть, щоб Молдова відклала імплементацію правил Євросоюзу на енергоринку, які вимагають лібералізації газових ринків та посилення конкуренції.
Лібералізація негативно позначиться на Газпромі та Молдовагазі – його дочірній компанії в Молдові, яка володіє та керує газовою мережею країни, а також купує та продає газ.
Москва також воліла б, щоби Молдова відмовилася від угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і натомість приєдналася до Євразійського економічного союзу.
Газпром пригрозив припинити постачання газу до Молдови в разі невиплати боргу і непродовження контракту на умовах Москви.
Через газову кризу в Молдові навіть оголосили надзвичайний стан терміном на місяць.
Два поінформовані джерела розповіли виданню, що Кремль розглядає газові переговори як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як президентом цієї країни стала Мая Санду, а її проєвропейська партія отримала переконливу перемогу на парламентських виборах у липні.
Аналітики в сфері енергоринку припускають, що Росія зараз використовує позицію Газпрому як єдиного постачальника газу до Молдови, щоб чинити тиск на молдовський уряд, який намагається залишити орбіту Москви та зблизитися з Європою.
– Росіяни б’ють по країні в найслабше місце, у найбільш невідповідний момент, – наголосила в коментарі виданню одна з офіційних осіб, яка брала участь у газових переговорах.
Як зазначають журналісти, Москва вважає, що Молдова входить у сферу її впливу, а також позиціонує себе як захисник російськомовного населення в невизнаному Придністров’ї, де розміщено російський військовий контингент.
Водночас уряд Молдови побоюється масових заворушень цієї зими або через брак газу, або через неминуче високі ціни на опалення та енергію.
У вівторок, 26 жовтня, Молдова вперше за 30 років своєї незалежності закупила газ не у Росії. Йдеться про закупівлю одного млн кубометрів природного газу в польської компанії PGNiG.
Представники Молдови зустрінуться у середу в Санкт-Петербурзі з головою Газпрому Олексієм Міллером. А в четвер делегація Молдови поїде до Брюсселя на переговори.
У Євросоюзі вже закликали країну не підписувати нову довгострокову угоду з РФ, а шукати альтернативні рішення, що дадуть змогу пережити зиму.
Проте аналітики сумніваються, чи вистачить додаткових поставок газу із країн-членів ЄС, щоб витіснити російський експорт до країни.
22 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль отримав листа від прем’єр-міністра Молдови Наталії Гаврилиці з проханням допомогти з обсягами газу. Представники РНБО доручили уряду розглянути це питання.
Зазначалося, що Україна повинна надати Молдові таку допомогу найближчим часом. Як поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, Молдова попросила в України 15 млн куб. м газу (0,08% від запасів, які перебувають в українських сховищах).
Джерело: Financial Times