Європейський суд наклав на Польщу штраф у розмірі один мільйон євро на день за відмову цієї країни виконувати вимоги Євросоюзу щодо реформи судової системи.

Відповідне рішення оприлюднено на сайті суду ЄС (Court of Justice of the European Union).

Штраф став наслідком того, що Варшава не призупинила на вимогу Євросоюзу дію суперечливих положень щодо дисциплінарної палати Верховного суду Польщі.

Також наголошується, що Польща отримала штраф, щоб уникнути непоправної шкоди правопорядку Євросоюзу, а також цінностям, на яких заснований ЄС (зокрема верховенства права).

Штрафні санкції діятимуть, поки Польща не виконає проміжні вимоги Євросоюзу, або поки суд не ухвалить остаточне рішення у цій справі за позовом Єврокомісії.

#ECJ Vice-President orders #Poland to pay a daily fine of €1m for not suspending national legislation relating, in particular, to the jurisdiction of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court #RuleOfLaw

????https://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 27, 2021