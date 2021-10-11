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Юлія Захарченко |

Мін’юст Грузії заперечив інформацію про погіршення стану здоров’я Саакашвілі

Мін’юст Грузії заперечив інформацію про погіршення стану здоров’я Саакашвілі

Міністерство юстиції Грузії заперечило інформацію про погіршення стану здоров’я затриманого колишнього президента цієї країни Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомила Спеціальна пенітенціарна служба Міністерства юстиції Грузії на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними установи, його життєво важливі показники наразі перебувають у нормі, Саакашвілі приймає призначені ліки, а здоров’я – у задовільному стані.

Водночас його постійно оглядають медичні працівники, оскільки він відмовляється від їжі на знак протесту проти висунутих звинувачень, зазначили у повідомленні.

Раніше лікар Міхеіла Саакашвілі заявив про погіршення стану здоров’я політика. За його словами, йому необхідна госпіталізація.

Також лікар додав, що у Саакашвілі – таласемія (рідкісне генетичне захворювання крові), під час якої не можна голодувати.

Затримання Саакашвілі

8 жовтня у Тбілісі правоохоронці затримали Міхеіла Саакашвілі – третього президента Грузії, який не був на батьківщині з 2013 року.

З цього часу політик проживав в Україні, а згодом він став громадянином нашої держави. Прокуратура Грузії відкрила справу проти Саакашвілі через незаконний перетин кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Саакашвілі необхідно повернути, оскільки він – громадянин України. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, наша країна не залишає своїх громадян.

Фото: УНІАН

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