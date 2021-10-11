Міністерство юстиції Грузії заперечило інформацію про погіршення стану здоров’я затриманого колишнього президента цієї країни Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомила Спеціальна пенітенціарна служба Міністерства юстиції Грузії на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними установи, його життєво важливі показники наразі перебувають у нормі, Саакашвілі приймає призначені ліки, а здоров’я – у задовільному стані.

Водночас його постійно оглядають медичні працівники, оскільки він відмовляється від їжі на знак протесту проти висунутих звинувачень, зазначили у повідомленні.

Раніше лікар Міхеіла Саакашвілі заявив про погіршення стану здоров’я політика. За його словами, йому необхідна госпіталізація.

Також лікар додав, що у Саакашвілі – таласемія (рідкісне генетичне захворювання крові), під час якої не можна голодувати.

Затримання Саакашвілі

8 жовтня у Тбілісі правоохоронці затримали Міхеіла Саакашвілі – третього президента Грузії, який не був на батьківщині з 2013 року.

З цього часу політик проживав в Україні, а згодом він став громадянином нашої держави. Прокуратура Грузії відкрила справу проти Саакашвілі через незаконний перетин кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Саакашвілі необхідно повернути, оскільки він – громадянин України. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, наша країна не залишає своїх громадян.