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Абрамова Юлія |

Забіг биків в Іспанії: чоловік стік кров’ю на фестивалі енсьєрро

Забіг биків в Іспанії: чоловік стік кров’ю на фестивалі енсьєрро

В Іспанії після коронавірусного карантину поновили традиційний фестиваль енсьєрро. Перший же забіг биків закінчився смертельним випадком.

Жертвою став 55-річний учасник, уродженець Ла-Валь, який помер в Онді під час забігу.

Відомо, що він отримав поранення в стегнову артерію та втратив багато крові. Чоловіка госпіталізували до лікарні Ла Плана, проте у медичному центрі він помер.

Це перший смертельний випадок після відновлення забігів биків з ослабленням в Іспанії коронавірусних обмежень. У зв’язку з трагічним інцидентом подальші заходи скасували.

Під час енсьєрро учасники повинні втекти від спеціально випущених биків, корів або телят.

Два роки поспіль фестиваль скасовували через пандемію.

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Раніше українська парашутистка впала в море під час фестивалю в Туреччині.

Інцидент стався, коли українка здійснювала одиночний стрибок із гори Бабадаг у районі Фетхіє, що в провінції Мугла.

Громадянку України госпіталізували відразу після того, як її парашут під час спуску впав у море.

Джерело: Нeraldo

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