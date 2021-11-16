Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала пояснення від Міністерства юстиції Грузії про те, чому їй не дозволили відвідати екс-президента країни, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.

У відомстві зазначають, що до нього допускають лише тих візитерів, які передбачені Кодексом Грузії Про взяття під варту.

Такі обмеження там пояснюють “станом здоров’я Саакашвілі, який продовжує відмовлятися від отримання життєво важливих медичних послуг, а також зобов’язанням пенітенціарного закладу щодо забезпечення його здоров’я та безпеки”.

Не увінчались успіхом також намагання Людмили Денісової зустрітися з керівником пенітенціарної установи №18 та головним лікарем медичного закладу в’язниці.

Омбудсмен не отримала відповіді на це прохання упродовж чотирьох годин чекання.

Однак Уповноваженій Верховної Ради з прав людини вдалось отримати нового листа від Міхеіла Саакашвілі.

– У листі Саакашвілі повідомляє, що вже третій день майже не підводиться з ліжка, а результати його аналізів погіршуються. У палаті, де розміщено Міхеіла, відсутнє медичне обладнання й навіть кнопка виклику лікаря. Медичний консиліум та особистий лікар до нього не допускаються, – коротко переповідає зміст листа Людмила Денісова.

У Мін’юсті Грузії пояснили, чому Денісову не пустили до Саакашвілі / 2 фотографии

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року.

Того ж дня на знак протесту проти обвинувачення політик оголосив голодування.

11 жовтня лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану його здоров’я. Медик заявив, що Саакашвілі має рідкісне спадкове генетичне захворювання крові, за якого голодування є небезпечним.

11 листопада омбудсмен України Людмила Денісова оприлюднила відеозапис на підтвердження факту тортур та жорстокого поводження з Саакашвілі під час його переміщення до пенітенціарної установи №18 у Глдані.

Зранку 16 листопада Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в’язниці.

Нині в Грузії тривають судові засідання в справі Саакашвілі. Відбуваються вони без його участі. У пенітенціарній службі пояснюють, що такі заходи застосовують, щоб не ризикувати здоров’ям затриманого.

Джерело: Людмила Денісова