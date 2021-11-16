Вода затопила мости: у Канаді ціле місто евакують через повінь

У Канаді ціле місто евакуювали через масштабну повінь. Йдеться про Меріт, що розташований у провінції Британська Колумбія.

Відповідний наказ видала влада міста. Наразі вода затопила два мости через річку Колдуотер, а паводкові води перешкоджають доступу до третього мосту.

Високий рівень води вивів з ладу міську очисну станцію на невизначений термін. Влада Меріта попереджає громадян, що подальше перебування у місті може бути небезпечним для життя і здоров’я.

Адміністрація міста створила пункти збору, де провела евакуацію людей з проблемами пересування, а також тих, хто не має доступу до транспортних засобів або не може знайти альтернативний транспорт.

– Для вашої власної безпеки ви повинні покинути Меріт. Будь ласка, запропонуйте допомогу своїм друзям, родинам та сусідам, керуйте безпечно та бережіть себе. Ми знову зустрінемося один з одним у наших домівках, як і належить, – заявила мер Лінда Браун.

У місті Мері проживає понад 7 тис. людей. Влітку цього року тут була зафіксована аномальна спека, що спричинила лісові пожежі.

Останні кілька днів південь провінції Канади Південна Колумбія заливає дощами. Велика кількість опадів спричинила зсуви ґрунту, це на кілька годин заблокувало людей на трасі неподалік міста Агасіс.

Для їх порятунку залучили військовий гелікоптер. Інформації про жертв і постраждалих наразі немає.

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Джерело: сайт міста Меріт