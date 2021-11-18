У ніч на четвер, 18 листопада, близько 100 мігрантів під керівництвом білоруських силовиків намагалися нелегально перетнути державний кордон Польщі.

Про інцидент проінформували в Міністерстві національної оборони Польщі та оприлюднили відповідні відеозаписи.

Спроба незаконного перетину кордону мігрантами відбулася в районі населеного пункту Дубичі Церковні. Як наголосили в польському оборонному відомстві, вона була інспірована співробітниками білоруських спецслужб.

Зазначається, що спочатку білоруські силовики здійснили розвідку на кордоні, а також, вірогідно, пошкодили паркан, щоб мігранти змогли потрапити до Польщі.

– Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону в Дубичах Церковних… Спершу білоруські служби провели розвідку. Швидше за все, вони пошкодили паркан. Потім білоруси змусили мігрантів кидати каміння в польських солдатів, щоб відволікти їхню увагу, – розповіли в Міноборони Польщі.

Там уточнили, що польські служби затримали групу з приблизно 100 мігрантів при спробі перетину кордону.

На відео, яке оприлюднило Міноборони Польщі, зафіксовано велику групу мігрантів із рюкзаками, за якими спостерігають польські силовики.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

– Бійці білоруського спецназу спрямовували вчорашню атаку мігрантів у Дубичах Церковних, – наголосили в Міноборони.

У відомстві додали, що білоруські спецслужби систематично беруть участь в ескалації міграційної кризи на кордоні з Польщею: регулярно руйнують паркан та відтісняють мігрантів на польську сторону.

Żołnierze białoruskiego Specnazu kierowali wczorajszym atakiem migrantów w Dubiczach Cerkiewnych. pic.twitter.com/LC4PkXbWNI — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Systemowe zaangażowanie białoruskich służb w eskalację kryzysu migracyjnego. Białorusini regularnie niszczą ogrodzenie i próbują przepchnąć migrantów na polską stronę. Patrole białoruskich służb wzdłuż ogrodzenia to codzienność na granicy. pic.twitter.com/I4DdjMH7Rb — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Що відомо про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю серйозно загострилася 8 листопада, коли сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися його штурмувати. Через це польська влада оголосила про бойову готовність на кордоні.

14 листопада з’явилася інформація, що білоруські силовики готують мігрантів до масштабної спроби прориву польського кордону: роздають їм інструкції, обладнання та газ.

15 листопада на польському кордоні було чутно постріли. Як поінформували в Міністерстві оборони Польщі, це були провокації білоруських силовиків. Тоді ж велика група мігрантів вийшла зі стихійного табору та повалила частину огорожі, встановленої на кордоні з Польщею.

А в ніч з 15 на 16 листопада група з кількох тисяч мігрантів здійснила спробу прориву польського кордону з боку Білорусі. Мігранти кидали каміння та пляшки в польських військових. А ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

17 листопада сотні мігрантів біля КПП Брузги – Кузьниця залишили табір та почали кудись переміщуватися в супроводі білоруських силовиків. За даними польської прикордонної служби, деякі мігранти не залишили кордон та все ще перебувають біля КПП.

Джерело: Міноборони Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі