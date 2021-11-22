На виборах у Болгарії перемагає чинний президент Румен Радев

На виборах в Болгарії перемагає чинний президент Румен Радев, який нещодавно назвав тимчасово окупований Крим російською територією.

Згідно з даними соціологічних агентств, Радев набрав близько 66% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков – близько 32%.

Явка виборців становить близько 32%. Це рекордно низький показник за всю історію президентських виборів в країні.

Радев вже оголосив про свою перемогу на президентських виборах. За словами політика, його перемога показала, що демократичний процес в Болгарії працює.

Герджиков визнав свою поразку на президентських виборах і привітав Румена Радєва з перемогою.

Президент Болгарії Румен Радев заявив на дебатах у четвер, що вважає Крим російською територією, та заявив про неефективність санкцій ЄС проти Росії.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що президент Болгарії Румен Радев своєю заявою про “російський” Крим завдав удар дружнім відносинам з Україною.

На думку міністра, своїм висловом він підставив Болгарію під критику Європейського Союзу та підіграв пропаганді Російської Федерації.