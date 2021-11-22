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На виборах у Болгарії перемагає чинний президент Румен Радев

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На виборах у Болгарії перемагає чинний президент Румен Радев

На виборах в Болгарії перемагає чинний президент Румен Радев, який нещодавно назвав тимчасово окупований Крим російською територією.

Згідно з даними соціологічних агентств, Радев набрав близько 66% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков – близько 32%.

Явка виборців становить близько 32%. Це рекордно низький показник за всю історію президентських виборів в країні.

Радев вже оголосив про свою перемогу на президентських виборах. За словами політика, його перемога показала, що демократичний процес в Болгарії працює.

Герджиков визнав свою поразку на президентських виборах і привітав Румена Радєва з перемогою.

Президент Болгарії Румен Радев заявив на дебатах у четвер, що вважає Крим російською територією, та заявив про неефективність санкцій ЄС проти Росії.

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Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що президент Болгарії Румен Радев своєю заявою про “російський” Крим завдав удар дружнім відносинам з Україною.

На думку міністра, своїм висловом він підставив Болгарію під критику Європейського Союзу та підіграв пропаганді Російської Федерації.

Джерело: Радіо Свобода

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