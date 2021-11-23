Президент Джо Байден балотуватиметься на другий термін у 2024 році. Такі наміри нинішнього 46-го президента США підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу на борту Air Force One, який прямував у Форт-Брегг.

На запитання репортера, чи розглядає Байден балотуватися на переобрання, Псакі відповіла:

— Так, це його намір, – резюмувала вона.

Більш детально та про подробиці цього рішення вона не коментувала.

Нещодавно видання The Washington Post з посиланнями на джерела повідомило, що Байден пообіцяв своїм союзникам та прихильникам, що висуватиме свою кандидатуру на вибори президента у 2024 році.

Водночас, як зазначає газета, у Демократичній партії не всі це підтримують через зниження його рейтингу, а також вік — у 2024 році йому буде 81 рік.

19 листопада Джо Байден передав свої повноваження віце-президенту Камалі Гарріс через медичне обстеження у шпиталі.

Через кілька годин після інформації про передачу повноважень Джейн Псакі повідомила, що Байден повернувся до виконання обов’язків. Із армійського госпіталю імені Волтера Ріда він поговорив із Камалою Гарріс та керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном.

Джерело: Fox 29, The Washington Post