Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Вище $1 000 за тисячу кубометрів: газ у Європі знову подорожчав

Валентина Летяк редакторка стрічки
транзит газу

На біржі ICE Futures та нідерландському хабі TTF вартість грудневого ф’ючерсу на газ 23 листопада сягнула €90,6 за МВт·год. В американських доларах це $1 054 за тисячу кубометрів.

Підвищення ціни газу пов’язують із сезонним зниженням температури повітря, а також скороченням вітряної генерації.

Вперше ціна на газ у Європі подолала позначку $1 000 за тисячу кубометрів 28 вересня.

За даними біржі ICE Futures, вартість жовтневого ф’ючерсу сягнула позначки €85,24 за МВт·год. Це приблизно $1 030 за тисячу кубометрів.

На той момент зростання вартості газу пов’язували як із низькими запасами газу у сховищах перед зимою, так і з перебоями поставок із Росії та тиском РФ на фоні спроб запуску газопроводу Північний потік-2.

Джерело: ICE Futures

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка