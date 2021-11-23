Вище $1 000 за тисячу кубометрів: газ у Європі знову подорожчав

На біржі ICE Futures та нідерландському хабі TTF вартість грудневого ф’ючерсу на газ 23 листопада сягнула €90,6 за МВт·год. В американських доларах це $1 054 за тисячу кубометрів.

Підвищення ціни газу пов’язують із сезонним зниженням температури повітря, а також скороченням вітряної генерації.

Вперше ціна на газ у Європі подолала позначку $1 000 за тисячу кубометрів 28 вересня.

За даними біржі ICE Futures, вартість жовтневого ф’ючерсу сягнула позначки €85,24 за МВт·год. Це приблизно $1 030 за тисячу кубометрів.

На той момент зростання вартості газу пов’язували як із низькими запасами газу у сховищах перед зимою, так і з перебоями поставок із Росії та тиском РФ на фоні спроб запуску газопроводу Північний потік-2.

Джерело: ICE Futures