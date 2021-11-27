Байден припустив ймовірність зустрічі із Зеленським та Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден припустив ймовірність переговорів зі своїм українським та російським колегами – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відповідно.

Американський лідер під час спілкування з пресою також висловив стурбованість ситуацією у відносинах між країнами.

– Цілком імовірно такі переговори відбудуться, я дуже стурбований, – наголосив Байден.

За його словами, такі перемовини необхідні для розрядки напруженості, яка виникла після перекидання підрозділів збройних сил Російської Федерації до кордонів України.

Крім того, президент США також висловив підтримку територіальної цілісності та незалежності нашої країни.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ готовий до будь-якого формату переговорів із РФ, але важливо, щоб він був дієвим і призвів до встановлення миру на Донбасі.

Кулеба також наголосив, що наразі основний фокус уваги України перебуває на процесі пожвавлення Нормандського формату.

При цьому міністр не очікує на обговорення альтернативного формату переговорів під час онлайн-саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.