Посередництво Туреччини між РФ та Україною: кому потрібно та наскільки реально

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність країни стати посередником у вирішенні конфлікту між Росією та Україною.

Лідер Туреччини наголосив, що має дружні стосунки з обома сторонами та виступає за забезпечення миру з акцентом на становищі кримських татар.

– Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами.

Факти ICTV звернулися до політолога Ігоря Рейтеровича та з’ясували, наскільки можливим є посередництво Туреччини, що це дасть Україні та навіщо це Туреччині.

Чи реальне посередництво Туреччини

На думку Ігоря Рейтеровича, таке посередництво Туреччини у російсько-українському конфлікті є реальним. Тим більше Україна неодноразово порушувала питання щодо розширення формату, який відбувається у контексті тимчасово окупованих територій. Тоді для залучення розглядали США, Польщу та європейські країни.

– Був період, коли досить активно говорили про Польщу чи інші країни ЄС, але вкрай негативною була реакція Російської Федерації. Однак із Туреччиною може бути трішки інша історія, оскільки у турків з росіянами дивні стосунки. З одного боку, вони товаришують економічно, багато спільних проектів мають та схожі погляди на багато глобальних проблем, які є у світі. З іншого – звичайно, є питання, які пов’язані з Кримом, там позиції кардинально розходяться.

Політолог наголошує, що реалізація ініціативи залежатиме від позиції Росії, а також від формату посередництва. Чи це буде окремий формат або частина нормандського, наразі невідомо.

Рейтерович вважає, що Росія може не погодитися на ініціативу через відсутність переваг.

– Цікавість Росії може як з’явитися, так і швидко зникнути. Чому? Вони не побачать жодних переваг, а це для них просто додатковий майданчик тиску щодо вирішення ситуації на сході України. Вони можуть просто ігнорувати проведення цих зустрічей та реалізацію формату.

Плюси та мінуси для України

На думку політолога, участь Туреччини може надати нового забарвлення переговорам.

– Поява якоїсь іншої країни може дати новий імпульс тим переговорам, які, за великим рахунком, зайшли у глухий кут.

Негативних аспектів від реалізації такого формату Рейтерович наразі не вбачає.

– Єдине, що може бути негативне, це якщо позиція Туреччини буде збігатися з позицією Росії щодо тих питань, які для України є принциповими. Наприклад, амністія, точніше, амністія у такому форматі, у якому ми вважаємо за потрібне, внесення змін до Конституції тощо. Тобто якщо позиція Туреччини буде одноголосною з РФ, зрозуміло, що користі від такого формату нам не буде.

Попри це експерт упевнений, що заява Реджепа Ердогана зроблена не на порожньому місці, а підкріплена певними переговорами. Можливо, якісь ключові речі уже обговорювалися.

Ту варто згадати лише слова Зеленського про президента Туреччини під час останнього прес-марафону.

– Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, такі речі! Як він нам допомагає! – зауважив президент.

Для чого це Туреччині

Посередництво у конфлікті Росії та Україні потрібне Туреччині для реалізації власних амбіцій. На думку політолога, у цьому не варто шукати якогось альтруїзму.

– Туреччина має інтереси у регіоні, вона намагається перейти зі статусу регіонального лідера до статусу такої країни, яка буде на рівних спілкуватися з багатьма країнами не лише ЄС, а й світу. Тому у цьому контексті всі ініціативи Туреччини, які пов’язані або з НАТО, або з тією ж РФ – це намагання зайняти це місце та підтвердити цей статус. Плюс – є певні внутрішні моменти, пов’язані з тим, що це, на думку Ердогана, може допомогти налагодити взаємовигідні відносини як з Україною, так і з Росією. А ці країни є важливими торговельними партнерами з огляду на туризм та інші речі.

Така ініціатива допоможе Туреччині закріпити позицію на міжнародній арені. Крім того, на думку політолога, в Ердогана може бути амбіція показати, що він здатен вирішити проблему, яку не подужала Ангела Меркель.

– У нього, я думаю, є амбіція показати, що Меркель була посередником і нічого не досягла. А тут Ердоган – миротворець, який приходить і чогось досягає… Втім, у цьому немає нічого поганого – кожна країна переслідує свої цілі. Якщо ми бачимо якісь плюси для себе – будь-який формат треба обговорювати, – резюмував Рейтерович.

Як відреагували в Україні на заяву Ердогана

В Офісі президента заяву Реджепа Ердогана сприйняли позитивно. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що це принесе очікуваний результат, якщо Росія погодиться. А відмова РФ укотре продемонструє її невпевненість.

– Якщо ж російська сторона відмовиться від пропозиції Туреччини бути посередником, це тільки зайвий раз підтвердить, що російська сторона не відчуває впевненості у собі, коли контактує з такими дійсно потужними політичними суб’єктами, як турецька сторона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна вітає будь-які зусилля, які можуть допомогти закінчити війну та повернути окуповані території.

Очільник МЗС розповів, що між президентами України та Туреччини наразі високий рівень довіри. Однак Україна наполягатиме, що жодних домовленостей, досягнутих без неї, не може бути.