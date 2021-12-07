Президент США Джо Байден напередодні спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним у телефонному режимі поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, прем’єром Італії Маріо Драґі, а також із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сторони заявили, що стурбовані нарощуванням російської військової сили на кордонах України, а також більш жорсткою риторикою з боку РФ.

– Вони закликали Росію знизити напруженість та погодилися з тим, що дипломатія, особливо в рамках нормандського формату, є єдиним шляхом до врегулювання військового конфлікту на Донбасі через виконання Мінських угод, – йдеться у заяві Білого дому.

Також лідери Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії вкотре висловили свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація продовжує нарощувати війська біля наших кордонів. За його словами, їхня кількість може зрости до 175 тис. військових.

За даними американської розвідки, Росія планує вторгнення в Україну через декілька фронтів вже на початку наступного року.

Нагадаємо, що Білий дім та Кремль підтвердили проведення 7 грудня переговорів президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна у форматі відеоконференції.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили заходи, які має здійснити Україна, щоб активізувати процес мирного урегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Білий дім