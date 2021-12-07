У США розглядають варіанти можливої евакуації своїх громадян з України – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти потенційної евакуації громадян Сполучених Штатів з України, якщо Росія вторгнеться в країну. Про це повідомляє CNN з посиланнями на власні джерела.

Зокрема зазначається, що планування на випадок надзвичайних ситуацій очолює Пентагон, і адміністрація інформує Конгрес про те, як США готуються. У Пентагоні розглядають низку різних сценарії на випадок евакуації: від меншої евакуації лише неважливих державних службовців США до великої – з більшою групою американських громадян.

Заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд напередодні заявила сенаторам, окреслюючи жорсткий пакет санкцій, що варіанти стримування російського вторгнення в Україну у США досить обмежені.

Американські чиновники наголосили, що досі неясно, чи ухвалив рішення про вторгнення президент РФ Володимир Путін. Але він зібрав достатньо сил, техніки та припасів поблизу кордонів України “для переходу у наступ в найкоротші терміни”.

Джерела CNN наголосили, що наразі адміністрація не бачить потреби в евакуації. З міжнародних аеропортів України досі працюють авіакомпанії, відкриті сухопутні кордони із західними сусідами України.

Обговорення потенційної евакуації є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації. Про це наголосили, зокрема, законотворці, які брали участь у плануванні.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, РФ продовжує збільшувати кількість своїх ЗС біля наших кордонів. Він припустив, що найближчим часом їхня кількість може зрости до 175 тис. військових.

Про продовження нарощування російських військ уздовж кордону з Україною 7 грудня повідомили й у Пентагоні.

Потенційне вторгнення РФ в Україною на повістці дня вже тривалий час. Свої побоювання висловлюють західні партнери. А ЗМІ тим часом, посилаючись на власні джерела, публікують імовірні сценарії розвитку ситуації.

Факти ICTV зібрали можливі сценарії нападу РФ та як експерти оцінюють оприлюднені дані.