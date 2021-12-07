Французька поліція у вівторок, 7 грудня, заарештувала в головному аеропорту Парижа підозрюваного члена угрупування, яке вбило саудівського журналіста Джамаля Хашогджі у 2018 році в консульстві королівства в Стамбулі.

Прикордонна поліція на підставі ордеру на арешт, виданого Туреччиною, безпосередньо перед вильотом до Ер-Ріяда з аеропорту Шарль-де-Голль затримала 33-річного Халіда Ід аль-Утейбі.

Його ім’я фігурує у розслідуванні Washington Post щодо ймовірних імен вбивць, які базуються на основі копій паспортів і даних про подорожі.

У середу, 8 грудня, він має постати перед прокуратурою Парижа. Після цього його відправлять до Туреччини для участі у судовому процесі.

У 2020 році суд у Туреччині розпочав заочний розгляд 20 підозрюваних у вбивстві Хашогджі, зокрема двох колишніх помічників спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Пізніше того року турецька прокуратура висунула звинувачення ще шістьом підозрюваним у вбивстві, але жоден саудівський чиновник так і не постав перед судом особисто в Туреччині у справі про це вбивство.