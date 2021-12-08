Напередодні в режимі відео-конференції відбулася зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Розмова тривала дві години.

Байден попередив Путіна, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники об’єднаються, щоб накласти на Росію суворі економічні санкції, якщо вона здійснить вторгнення до України. А ще американський президент висловив свою повну підтримку незалежності та територіальній цілісності України.

Ось що пишуть провідні західні ЗМІ про переговори Байдена та Путіна:

Те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз, якщо Росія вторгнеться в Україну – CNN

Президент Джо Байден чітко дав зрозуміти російському лідеру Володимиру, що Сполучені Штати готові до рішучих економічних санкцій у разі вторгнення Росії на територію України. Нові обмежувальні заходи завдадуть більшого удару, ніж санкції, запроваджені у 2014 році, які не допомогли зупинити Росію від окупації Криму.

– Президент Байден подивився Путіну у вічі і сказав, що те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз, – процитував слова Байдена радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Телеканал CNN із посиланням на свої джерела повідомляє, що РФ протягом останніх кількох місяців облаштувала лінії забезпечення, включаючи медичні частини та запаси палива – все, що допоможе витримати затяжний військовий конфлікт, якщо Москва вирішить вдертися до України.

Білий дім вважає, що Путін ще не прийняв рішення про те, чи розпочинати військовий наступ проти України.

Радник зазначив, що Байден був прямолінійним з президентом Путіним, і чітко дав зрозуміти, що США готові зміцнити оборонний потенціал у Східній Європі.

Переговори Байдена та Путіна не принесли прориву в українському питанні – Associated Press

Під час двогодинних переговорів президент Джо Байден дав зрозуміти Володимиру Путіну, що ескалація військового конфлікту на Донбасі спричинить жорсткіші економічні санкції щодо РФ. Радник Байдену з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США нададуть українцям додаткові засоби захисту і укріплять своїх союзників по НАТО на східному фланзі.

Путін зробив різку репліку, що військові та озброєння перебувають на їхній власній території та нікому не загрожують.

Радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков вважає, що нові санкції проти РФ не матимуть жодного ефекту – у Росії до них давно звикли.

Байден пригрозив Путіну економічними санкціями – The Washington Post

Американське видання також наголосило на тому, що Байден пригрозив Путіну серйознішими санкціями, якщо РФ наважиться вторгнутися в Україну. При цьому американський президент запропонував і дипломатичний шлях, щоб усунути паніку через концентрацію російських військ біля кордону з Україною.

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Обидва лідери доручили своїм командам провести предметні консультації з питань європейської безпеки, включаючи скарги Росії на те, що НАТО зазіхає на її кордони.

Байден попередив Путіна про економічні наслідки – The New York Times

Американське видання зібрало кілька важливих тез розмови президентів Джо Байдена та Володимира Путіна:

Доля України все ще висить на волосині. Відеоконференція лідерів не вирішила кризи на кордонах України, і ні Кремль, ні Білий дім не повідомили про суттєвий прогрес.

Путін стоїть твердо. Поки не зрозуміло, чи Путін утримає загрози економічними санкціями від вторгнення в Україну. Але президента РФ не пішов на примирення – він зажадав юридичних гарантій, що НАТО не розширюватиметься на схід до кордонів Росії і не розгорне свої системи озброєнь на території України.

Зупинка Північного потоку-2. Високопосадовець Держдепартаменту Вікторія Нуланд перед Конгресом заявила, що, якщо Путін вторгнеться в Україну, роботу трубопроводу буде призупинено. Це свідчить про те, що дипломатія США досягла такого зобов’язання з боку Німеччини, яка постраждає у фінансовому відношенні, якщо будівництво трубопроводу призупинять чи згорнуть.

Байдену потрібні союзники. Відразу після завершення відеозустрічі з Путіним президент Байден поговорив телефоном з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії. Саме їхня підтримка матиме вирішальне значення для стримування Путіна.

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Байден застеріг Путіна від вторгнення в Україну – Politico

Під час відеоконференції президент Джо Байден заявив Путіну, що США та європейські союзники стурбовані нарощуванням російських сил навколо України, і дав зрозуміти, що РФ очікують на жорсткіші санкції, якщо Москва таки зважиться на ескалацію.

При цьому в Білому домі не коментують, чого саме торкнутися нових економічних санкцій.

Джерела: Associated Press, The New York Times, Politico