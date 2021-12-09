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Саакашвілі розповів, чому повернувся до Грузії через вісім років

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Саакашвілі

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі через вісім років вирішив повернутися до рідної країни, оскільки керівна партія Грузинська мрія, на його думку, обрала російський вектор.

– Після кількох років загравання із Заходом олігарх Іванішвілі остаточно вибрав російський вектор. Сталося те, що неможливо було уявити. У Грузії зареєстрували пропутінську партію, яка відкрила ТV-канал, уряд відкрито нападає на Захід, – сказав Саакашвілі.

За словами політика, Грузія колись була №1 реформатором у світі. А зараз Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у своїй доповіді говорить про кінець реформ.

Саакашвілі впевнений, що його ув’язнення буде недовгим – грузинський народ разом з Україною та міжнародною спільнотою звільнять його.

– На мою підтримку на вулиці вийшло більше людей, ніж будь-коли з часів боротьби за незалежність, – наголосив політик.

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Затримання та ув’язнення Саакашвілі

Колишнього президента затримали в Грузії 1 жовтня. Він вперше з’явився в рідній країни з 2013 року.

На знак протесту Саакашвілі оголосив голодування – через 10 днів його стан погіршився.

10 листопада розпочався суд щодо силового розгону мітингів опозиції, які відбулися 7 листопада 2007 року. Саакашвілі інкримінують перевищення службових повноважень із приниженням особистої гідності потерпілого.

Голодував колишній президент 50 днів. Через погане самопочуття його направили на курс реабілітації у військовому шпиталі міста Ґорі. У середині листопада омбудсменка Людмила Денісова намагалася провідати Саакашвілі, проте її не пустили.

Прихильники політика неодноразово влаштовували акції протесту на вулицях, однак на рішення влади це жодним чином не вплинуло.

Джерело: інтерв’ю Міхеіла Саакашвілі для НВ

Фото: УНІАН

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